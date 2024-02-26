الإحصاء: 6750 سفينة وناقلة بترول عبرت قناة السويس خلال الربع الأخير من 2023

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حركة السفن العابرة بقناة السويس خلال الربع الأخير من عام 2023 بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر.

إيرادات قناة السويس

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، بلغ إجمالى العائدات المتحققة خلال الربع الأخير من عام 2023 نحو 77 مليار جنيه مقارنة بـ 49.8 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 55%، وسجلت أعداد السفن العابرة فى قناة السويس 6750 سفينة وناقلة خلال الربع الأخير من عام 2023 مقابل 6497 سفينة وناقلة بترول خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة بلغت قيمتها 253 سفينة وناقلة بترول.

السفن العابرة فى قناة السويس

وسجل إجمالى أعداد السفن وناقلات البترول العابرة فى قناة السويس 2138 سفينة وناقلة بترول خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 2195 سفينة وناقلة بترول فى الشهر المناظر من العام السابق، وسجل عدد السفن العابرة تراجع من 1522 فى ديسمبر 2022 لـ 1467 سفينة فى ديسمبر 2023، وتراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 673 لـ 671 ناقلة، وهبطت الحمولة الصافية للسفن من 128.2 مليون طن لـ 116.2 مليون طن بنسبة انخفاض 9.4%.

كانت هيئة قناة السويس قد حققت ارتفاعات متتالية على مدار أشهر العام المنقضى من 18.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 لأكثر من 20 مليار جنيه شهريًا طوال عام 2023، حيث سجلت العائدات الشهرية 23 مليار جنيه فى يناير، 22.7 مليار جنيه فى فبراير، 25.7 مليار جنيه فى مارس، 27.9 مليار جنيه فى أبريل، 29.2 مليار جنيه فى مايو، 26.7 مليار جنيه فى يونيو، 27.9 مليار جنيه فى يوليو، 27.4 مليار جنيه فى أغسطس، 26.4 مليار جنيه فى سبتمبر، 27.2 مليار جنيه فى أكتوبر، 26.7 مليار جنيه فى نوفمبر، 23.1 مليار جنيه فى ديسمبر.