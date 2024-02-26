الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بزيادة 104%.. 314 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 2023

إيرادات قناة السويس
إيرادات قناة السويس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إيرادات هيئة قناة السويس إلى 313.9 مليار جنيه خلال عام 2023 ارتفاعًا من 153.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها  160.3 مليار جنيه أى بنسبة 104% خلال عام واحد فقط، وذلك على الرغم من التوترات التى تشهدها منطقة البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إيرادات قناة السويس

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، حققت إيرادات قناة السويس ارتفاعات متتالية على مدار أشهر العام المنقضى من 18.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 لأكثر من 20 مليار جنيه شهريًا طوال عام 2023، حيث سجلت العائدات الشهرية 23 مليار جنيه فى يناير، 22.7 مليار جنيه فى فبراير، 25.7 مليار جنيه فى مارس، 27.9 مليار جنيه فى أبريل، 29.2 مليار جنيه فى مايو، 26.7 مليار جنيه فى يونيو، 27.9 مليار جنيه فى يوليو، 27.4 مليار جنيه فى أغسطس، 26.4 مليار جنيه فى سبتمبر، 27.2 مليار جنيه فى أكتوبر، 26.7 مليار جنيه فى نوفمبر، 23.1 مليار جنيه فى ديسمبر.

أعداد السفن وناقلات البترول 

وأشار التقرير إلى تسجيل عائدات قناة السويس أعلى مستوياتها فى شهرى مايو وأبريل من عام 2023 بنحو 29.2 مليار جنيه و27.9 مليار جنيه بالترتيب، ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية سجلت العائدات انخفاضات محدودة خلال آخر شهرين من عام 2023 لتتتراجع من 27.2 مليار جنيه فى أكتوبر لـ26.7 مليار جنيه فى نوفمبر و23.1 مليار جنيه فى ديسمبر، وعلى الرغم من ذلك إلا ن العائدات المتحققة خلال الربع الأخير من عام 2023 نمت بنسبة تقارب 55%، لتسجل 77 مليار جنيه  مقارنة بـ 49.8 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022.

وأظهرت إحصاءات الجهاز، أن إجمالى عدد السفن وناقلات البترول العابرة بلغت 26.434 ألف سفينة وناقلة خلال عام 2023 مقابل 21.656 ألف سفينة خلال عام 2022، بفارق 4.8 ألف سفينة وناقلة بترول بنسبة نمو 22.2% خلال عام، كما ارتفعت حملة السفن من  1409.8 مليون طن فى عام 2022 لـ 1568.1 مليون طن خلال عام 2023.

الاحصاء قناة السويس إيرادات السفن العابرة ناقلات البترول

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