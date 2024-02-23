التقديم بدأ.. تصعيد قيادات جديدة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن تصعيد قيادات جديدة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، في إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والبيئية.

موعد وطريقة التقديم

يستمر تلقي طلبات التقديم بين يومى 2024/02/21 و21 /3 /202، حيث تقدم الطلبات مستوفاه باسم اللواء بحري/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك (1) – رأس التين - الإسكندرية فى موعد غايته (شهر).

شروط التقديم للوظائف

وترفق طلبات شغل الوظائف الشاغرة بالمستندات الآتية:

1- بيان الحالة معتمد مستوفى كافة البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الاشرافية التى شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

4- مقترح تطوير الإدارة.

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة فى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع.

بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

6- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد.

(على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة مقاس 4×6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف).

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.