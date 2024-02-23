الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التقديم بدأ.. تصعيد قيادات جديدة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن تصعيد قيادات جديدة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، في إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والبيئية.

موعد وطريقة التقديم

يستمر تلقي طلبات التقديم بين يومى 2024/02/21 و21 /3 /202، حيث تقدم الطلبات مستوفاه باسم اللواء بحري/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك (1) – رأس التين - الإسكندرية فى موعد غايته (شهر).

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024 ورابط التقديم

شروط التقديم للوظائف

 وترفق طلبات شغل الوظائف الشاغرة بالمستندات الآتية: 
1- بيان الحالة معتمد مستوفى كافة البيانات الوظيفية كالتالي:
- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.
- الوظائف الاشرافية التى شغلها المتقدم.
- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).
- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير.
- الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.
3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.
4- مقترح تطوير الإدارة.
5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة فى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع.
بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.
6- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد.
(على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة مقاس 4×6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف).
7- صحيفة الحالة الجنائية.
8- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.

اقرأ أيضًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024 ورابط التقديم

التنظيم والإدارة بوابة الوظائف وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الوظائف الشاغره

مواد متعلقة

عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

التنظيم والإدارة يشارك فى القمة العالمية للحكومات ويبحث تعزيز التعاون مع الجهات الدولية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

اللهم استرنا واحفظنا.. أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان 1445 المستجابة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 23-2-2024 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة