الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإحصاء": معدل التضخم السنوى لشهر فبراير لإجمالى الجمهورية 36%

الإحصاء يعلن معدل
الإحصاء يعلن معدل التضخم

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (36.0%) مقابل (31.2%) لشهر يناير 2024.

معدل التضخم السنوى

 وأوضح الجهاز أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%).

 كما ارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

ارتفاع التضخم الشهري

فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024، وحول التغير الشهرى (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر يناير 2024): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسبة (8.5%).

 ارتفاع الملابس والأحذية 4.9%

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة إصـــلاح الأحذية بنســـبة (4.8%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).

قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعًا بنسبة 11.3%

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)،
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (1.6%).

الاحصاء الرقم القياسي معدل التضخم أسعار المستهلكين التضخم السنوي

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