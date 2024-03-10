"الإحصاء": معدل التضخم السنوى لشهر فبراير لإجمالى الجمهورية 36%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (36.0%) مقابل (31.2%) لشهر يناير 2024.

معدل التضخم السنوى

وأوضح الجهاز أن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%).

كما ارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

ارتفاع التضخم الشهري

فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024، وحول التغير الشهرى (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر يناير 2024):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسبة (8.5%).

ارتفاع الملابس والأحذية 4.9%

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة إصـــلاح الأحذية بنســـبة (4.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).

قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعًا بنسبة 11.3%

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%)،

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (1.6%).