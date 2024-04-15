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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. والأوراق المطلوبة للمهن الحرة

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يبحث الملايين عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وذلك لمعرفة مصير طلب تخصيص وحدة سكنية في الإعلانات السابقة والتي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كافة محافظات الجمهورية لمحدودي ومتوسطي الدخل لرفع مستواهم الاجتماعي وذلك وفقا للشروط المتعارف عليها.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يوفره صندوق التمويل العقاري لخدمة المواطنين من كافة محافظات الجمهورية لمعرفة تفاصيل طلبات التخصيص الوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية والتي جاءت كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.
  • تحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على وحدة سكنية.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الشخص المتقدم بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقم.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور كافة البيانات المراد معرفتها عن طلب التخصيص.

خطوات الاستعلام حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي

رابط التسجيل| آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 

تتلخص الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي فيما يلي:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على شقة سكنية وزوجته.
  • قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.
  • مستندات لأثبات الدخل.
  • مفردات مرتب الزوجة في حالة العمل أو إقرار بعدم عملها.
  • إيصال سداد مقدمات الحجز.
  • مستندات مصادر الدخل الإضافي من (أملاك، عقارات، أراضي، معاشات استثنائية).
  • إيصال مرافق حديث لمحل السكن.
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موعد طرح الإعلان الـ 18|خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن الحرة للحصول على شقة من الاسكان 

تتلخص الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن الحرة للحصول على شقة اسكان اجتماعي فيما يلي:-

  • إثبات دخل من محاسب قانوني معتمد.
  • صورة من السجل التجاري او البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

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