أجندة الاجازات الرسمية 2024 مصر وموعد اجازة أخر العام للطلاب

يبحث الملايين من الطلاب وموظفي الدولة على أجندة الاجازات الرسمية 2024 مصر عبر المنصات الإلكترونية وذلك عقب انتهاتء اجازة عيد الفطر المبارك وعودة العمل في المؤسسات والشركات الحكومية والمدارس والجامعات صباح اليوم الاثنين 15 ابريل 2024 وذلك للاستمتاع بالعطلات الرسمية.

الاجازات الرسمية 2024 مصر

يمكن الاطلاع على أجندة الاجازات الرسمية 2024 مصر من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء والتي جاءت كما يلي:-

يوم الخميس 25 ابريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء 1982.

يوم الأربعاء 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين 6 مايو 2024 اجازة عيد شم النسيم.

يوم الأحد 16 يونيو 2024 اجازة وفقة عرفات.

يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو 2024 اجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 اجازة ثورة 30 يوينو.

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 اجازة ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 اجازة عيد القوات المسلحة 1973.

اجازة اخر العام الدراسي 2023 - 2024 لطلاب المدارس

تبدأ اجازة أخر العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية يوم 21 يوليو 2024 وذلك عقب انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 حيث تنهى طلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم 24 مايو 2024 وذلك وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 والذي تم اعتماده بشكل رسمي.

مواعيد امتحانات طلاب المدارس للفصل الدراسي الثاني

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدلت مواعيد امتحانات طلاب المدارس للفصل الدراسي الثاني لتبدأ يوم 8 مايو بدلا من يوم 20 مايو واخطرت رسميا كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لوضع الجداول المنظمة لسير الامتحانات وفقا للميعاد الجديد.

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