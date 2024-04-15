منع 52 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية فى المهد خلال إجازة العيد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في إطار التكليفات الصادرة من الدولة في ذلك الصدد.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن جهود الرصد والمتابعة أسفرت عن منع ٥٢ مخالفة وتعدي في المهد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء خلال إجازة العيد بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لافتًا ان المخالفات تنوعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض وأسوار وغرف وشدات خشبية وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون) وقد تم إزالة حالات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها.

وأكد محافظ الجيزة عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم شن حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد انه تم تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوي خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والمرور علي الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.

وأشار إلى أنه تم المرور على المستشفيات للتأكد من تواجد الاطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين علي الوجه الاكمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل.

كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز رفع كافة مظاهر الإهمال المتمثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي تم وضعها للعمل خلال أيام العيد لراحة وسلامة المواطنين من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.