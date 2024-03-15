رابط صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي.. يرغب عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تخصيص وحدات سكنية في مشروعات الاسكان الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية في معرفة نتائج طلباتهم المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني وفقا لضوابط وزارة الإسكان.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

يوفر صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخصص لخدمة المواطنين من كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.

تحديد المشروع المتقدم إليه للحصول على شقة سكنية.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية.

تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة المعلومات اللازمة عن الطلب.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 في كافة محافظات الجمهورية والتي جاءت كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم للحصول على طلب شقة سكنية عن 21 عاما عند التقديم.

أن يتراوح الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب عن 7000 جنيه والمتزوج عن 8000 جنيه.

يجب أن تكون الوحدة التقديم للحصول عليها مخصصة للسكن فقط وليس للاستثمار.

أن تكون الوحدة السكنية المتقدم عليها داخل محافظة الإقامة أو محل العمل للمتقدم.

عدم حصول الشخص المتقدم أو زوجته على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي من قبل.

أرقام الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يمكن الاستعلام عن شقق مشروعات وزارة الاسكان من خلال الأرقام الساخنة التي تم تخصيصها لخدمة المواطنين والحصول على المعلومات اللازمة وذلك عبر الرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول أو من خلال 090071117 من أي خط أرضي أو من خلال رسائل نصية عبر الرقم 1124 بتكلفة 3 جنيهات للرسالة الواحدة.

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