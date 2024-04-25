120 مليون جنيه لتطوير الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير ورصف شوارع منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل، حيث أنهت المديرية أعمال الصرف الصحي الفرعي للعمارات بها وتم إنشاء شبكة صرف مياه أمطار.

كما تم الانتهاء من أعمال الأرصفة والطبانات، وتقوم المديرية حاليًا بتشغيل الطبقة الأسفلتية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في أعمال التطوير بمدينة المستقبل؛ وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بتطوير المناطق ذات البعد الاجتماعي.

ورصدت المحافظة مبلغ ١٢٠ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والقادمة؛ لإنهاء تطوير المنطقة ومناطق أخرى بمناطق تعاونيات (أ،ب)، وتنتهي الأعمال بالربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.