الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تُطلق "مبادرة رواد النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، بإشراف الدكتور محمد الباز منسق عام الأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، مبادرة رواد النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وذلك  تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، بإشراف تنفيذي الدكتورة رشا الفقي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

شارك بالمبادرة التي أُطلقت من قاعة 30 يونيو بكلية التجارة 120 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جاءت المبادرة بالتنسيق مع إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر، والطالب محمد شريف منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

تأتي مبادرة رواد النيل في إطار بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وجامعة النيل.

وخلال المبادرة تم طرح دورات تدريبية مجانية لتأهيل سوق العمل عبر منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهلي، والتعريف بكيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعرف على برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في إعداد التراخيص والأوراق اللازمة لبداية النشاط وكيفية الحصول على التمويل.

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