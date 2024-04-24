افتتاح المؤتمر الدولى الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبى بالإسماعيلية

افتتح صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لجامعة قناة السويس، والمنعقد خلال يومي ٢٤ و٢٥ أبريل الجاري، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: الفرص والتحديات"، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

جاء بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ومحمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن شوقي مدير كلية الطب العسكري، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور أحمد فتحي الصيرفي سكرتير عام المؤتمر، الدكتور أحمد الجوهري رئيس شرف المؤتمر والدكتورة ماجدة هجرس رئيس شرف المؤتمر.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التطبيقات والتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بمجال التعليم والصحة، وتحقيق التعاون البناء بين بيوت الخبرة المصرية والدولية؛ من أجل الاستخدام والتعاون الفعال للتقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمنافذ تقديم الرعاية الصحية وكليات القطاع الطبي ومؤسسات البحث العلمي المختلفة، تماشيًا مع معايير الاعتماد والجودة المحلية والدولية للارتقاء بالخدمة الصحية والتعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس في كلمته، أن المؤتمر يُعَد منصة لحشد الأفكار والدراسات حول توظيف الذكاء في الطب، حيث تم استقطاب نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة أساليب بدء عصر جديد في الممارسة الطبية الذي سيوظف فيه الذكاء الاصطناعي.

ووجَّه مندور خلال كلمته الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه المستمر للمجال الطبي بالمحافظة.

وأشار رئيس المؤتمر في كلمته، إلى أن كلية الطب جامعة قناة السويس تميزت منذ نشأتها في عام ١٩٧٨ برؤية متفردة في التعليم الطبي وتقديم كل ما هو جديد وحديث فى تقديم الخدمة الصحية التي اعتمدت على أفضل النظم العلمية الدولية المتاحة، كما عملت على تعزيز وتطوير الأداء التعليمي والبحثي والخدمي وربط التعليم بالاحتياجات الصحية للمجتمع ككل وإقليم القناة وسيناء بوجه خاص، والتأكيد على تطبيق كل ما هو جديد وحديث فى مجال الخدمة الصحية مع الالتزام بالقواعد الخاصة بأخلاقيات المهنة والعمل في فريق وتنمية مهارات القيادة والإدارة وتقديم خدمة نوعية في المنطقة.

وأكد نجاح الكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها في تطوير الخدمة الصحية في منطقة محافظات قناة السويس وسيناء والارتقاء بها لمستويات متقدمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية؛ بدءًا من الرعاية الأولية وصولًا إلى الرعاية الثالوثية المتقدمة إلا أن هناك بعض الخدمات الحديثة والمتطورة التى لم تأخذ نصيبها من التطور والتقدم، مثل خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومواكبة ديناميكية التطور في هذا المجال، ومن أجل هذا تم عقد المؤتمر وإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لهذه الخدمات، وكذلك الاستفادة من الخبرات الهائلة والمتراكمة في مختلف المؤسسات المصرية والدولية والحصول على الدعم العلمي والأكاديمي والإكلينيكي لدعم هذه الخدمات في المنطقة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية العلاجية والممارسات الجراحية والجراحات الروبوتية ومجال التشريح: التعليم والتقييم وكمساعد في الطب المختبري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الباطنية، والأشعة التداخلية وكيف يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في اكتشاف الأدوية والعلاجات الرقمية، هذا إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مؤسسات الرعاية الصحية والتعرف على الرؤى المحلية والإقليمية والدولية لتطبيق الصحة الرقمية في مؤسسات الرعاية الصحية.

وفي نهاية الافتتاح، أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع التكريم لمحافظ الإسماعيلية وتسلمه نيابة عنه السكرتير العام للمحافظة، كما أهدى مندور دروع التكريم لضيوف شرف المؤتمر.