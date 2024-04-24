الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح المؤتمر الدولى الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المجال الطبى بالإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لجامعة قناة السويس، والمنعقد خلال يومي ٢٤ و٢٥ أبريل الجاري، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي: الفرص والتحديات"، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

جاء بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ومحمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن شوقي مدير كلية الطب العسكري، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور أحمد فتحي الصيرفي سكرتير عام المؤتمر، الدكتور أحمد الجوهري رئيس شرف المؤتمر والدكتورة ماجدة هجرس رئيس شرف المؤتمر.

 

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التطبيقات والتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بمجال التعليم والصحة، وتحقيق التعاون البناء بين بيوت الخبرة المصرية والدولية؛ من أجل الاستخدام والتعاون الفعال للتقنيات المختلفة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمنافذ تقديم الرعاية الصحية وكليات القطاع الطبي ومؤسسات البحث العلمي المختلفة، تماشيًا مع معايير الاعتماد والجودة المحلية والدولية للارتقاء بالخدمة الصحية والتعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس في كلمته، أن المؤتمر يُعَد منصة لحشد الأفكار والدراسات حول توظيف الذكاء في الطب، حيث تم استقطاب نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة أساليب بدء عصر جديد في الممارسة الطبية الذي سيوظف فيه الذكاء الاصطناعي.

ووجَّه مندور خلال كلمته الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه المستمر للمجال الطبي بالمحافظة.

وأشار رئيس المؤتمر في كلمته، إلى أن كلية الطب جامعة قناة السويس تميزت منذ نشأتها في عام ١٩٧٨ برؤية متفردة في التعليم الطبي وتقديم كل ما هو جديد وحديث فى تقديم الخدمة الصحية التي اعتمدت على أفضل النظم العلمية الدولية المتاحة، كما عملت على تعزيز وتطوير الأداء التعليمي والبحثي والخدمي وربط التعليم بالاحتياجات الصحية للمجتمع ككل وإقليم القناة وسيناء بوجه خاص، والتأكيد على تطبيق كل ما هو جديد وحديث فى مجال الخدمة الصحية مع الالتزام بالقواعد الخاصة بأخلاقيات المهنة والعمل في فريق وتنمية مهارات القيادة والإدارة وتقديم خدمة نوعية في المنطقة.

وأكد نجاح الكلية والمستشفيات الجامعية التابعة لها في تطوير الخدمة الصحية في منطقة محافظات قناة السويس وسيناء والارتقاء بها لمستويات متقدمة في مختلف مجالات الرعاية الصحية؛ بدءًا من الرعاية الأولية وصولًا إلى الرعاية الثالوثية المتقدمة إلا أن هناك بعض الخدمات الحديثة والمتطورة التى لم تأخذ نصيبها من التطور والتقدم، مثل خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومواكبة ديناميكية التطور في هذا المجال، ومن أجل هذا تم عقد المؤتمر وإلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لهذه الخدمات، وكذلك الاستفادة من الخبرات الهائلة والمتراكمة في مختلف المؤسسات المصرية والدولية والحصول على الدعم العلمي والأكاديمي والإكلينيكي لدعم هذه الخدمات في المنطقة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية العلاجية والممارسات الجراحية والجراحات الروبوتية ومجال التشريح: التعليم والتقييم وكمساعد في الطب المختبري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الباطنية، والأشعة التداخلية وكيف يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في اكتشاف الأدوية والعلاجات الرقمية، هذا إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مؤسسات الرعاية الصحية والتعرف على الرؤى المحلية والإقليمية والدولية لتطبيق الصحة الرقمية في مؤسسات الرعاية الصحية.

وفي نهاية الافتتاح، أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس درع التكريم لمحافظ الإسماعيلية وتسلمه نيابة عنه السكرتير العام للمحافظة، كما أهدى مندور دروع التكريم لضيوف شرف المؤتمر.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

جامعة قناة السويس تُشارك في ملتقى التواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال

"زراعة القناة" تنظم مسابقة أفضل شاعر ومعرض فني ضمن مؤتمرها السنوي السابع

افتتاح معرض الفنون والمشغولات اليدوية لطلاب المدارس الموهوبين بجامعة القناة

اليوم.. محاكمة ممرض متهم بقتل سيدة داخل منزلها في الإسماعيلية

إحدى أكبر ترسانات بناء السفن فى العالم تسعى للتعاون مع هيئة قناة السويس

تحرير 33 محضرًا تموينيًّا لمخابز مخالفة بالإسماعيلية

إزالة 31 حالة تعدٍ فى مدينة القصاصين بالإسماعيلية

إزالة 31 حالة تعدٍ بالتل الكبير فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة