اليوم.. محاكمة ممرض متهم بقتل سيدة داخل منزلها في الإسماعيلية

تعقد محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة ممرض متهم بقتل سيدة داخل منزلها وسرقة مبلغ مالى من داخل المنزل.

الاستماع لدفاع المجني عليها

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى محامى المتهم، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المجنى عليها وسماع أقوال زوجها ونجلتها وطالبوا بالقصاص من القاتل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2023، عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة أبو عيادة جثة هامدة، مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ، وبسؤال زوجها "الشوادفى.ا.م" 58 عاما موظف بهيئة الأوقاف، قال إنه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاة على ظهرها بطرقة المنزل، ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه، وأنه قرر نقلها للمستشفى لإسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم أحدا بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات، والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف لغز الجريمة والقبض على مرتكبها، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث مركز التل الكبير إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المتهم "إبراهيم. م.ا" 28 عاما ممرض ببنك الدم مقيم البكارشة دائرة مركز التل الكبير.

وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على المتهم، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكابه الجريمة، وأقر المتهم خلال التحقيقات أنه كلن يمر بضائقة مالية، وأن المجنى عليها كانت تتردد على محل العلافة الخاص بوالده، وكان على علم بأنها معها مبلغ مالى من جمعية وأنه قرر التخلص منها والاستيلاء على المبلغ المالى.



وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة ذهب للمتهمة إلى منزلها عقب خروج أولادها وزوجها، وطلب منها كوب ماء ثم قام بمباغاتها وطرحها أرضا وقام برطم رأسها بالأرض وتعدى عليها بمفتاح أسطوانة الغاز ثم طعنها عدة طعنات بواسطة سكين المطبخ وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربا بعد أن تأكد من مقتلها.

وبسؤال نجلة المجنى عليها تعمل طبيبة بيطرية أقرت بأنه قبل الواقعة بيوم وضعت 2 تابلت وخاتم ذهب فى الدولاب الخاص بها ولم يتم سرقتها، وبإرشاد المتهم تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الجريمة "مفتاح أسطوانة غاز، سلاح أبيض سكين.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تمت إحالته إلى محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية والتى أصدرت قرارها المتقدم.