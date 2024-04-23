الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

اعرف.. كيف احتفلت ثقافة الإسماعيلية باليوم العالمي للكتاب؟

اليوم العالمي للكتاب
اليوم العالمي للكتاب

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، انشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

 

محاضرة تحت عنوان اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في أبوصوير

ونظمت مكتبة ابوصوير الثقافية محاضرة ثقافية بعنوان (اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف) ضمن نشاط المرأة، حاضرت فيها عزة السيد إبراهيم. 


وتحدثت المحاضرة في عدة نقاط اهمها يتم الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف كل عام يوم ٢٣ أبريل. 


ضرورة أحياء هواية القراءة وصنع مكتبة صغيرة في كل منزل لتشجيع الاجيال الحديدة علي القراءة والاطلاع، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية هي حقوق معترف بها وتنظمها القوانين ولا يجوز الاعتداء عليها، يجب الاهتمام بالمكتبات العامة والمكتبات المدرسية وتزويدها بشكل مستمر باحداث الكتب التي تناسب المجتمع، ضرورة قيام الأهل بتعليم الابناء وحثهم علي القراءة والاطلاع، واختتمت المحاضر بفتح باب الناقش والأسئلة من الحاضرين.

 

محاضرة بعنوان مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في القصاصين

بينما نفذت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقصاصين  محاضرة بعنوان (مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية)، وتحدث عاطف مصطفى موجه اول الجغرافيا عن موقع المشروع حيث يبعد عن أسوان نحو ٣٥ كم وبدايته فى سنة ٢٠١٥ لإنشاء ٤٠ محطة للطاقة الشمسية، تقدم بانشائها شركات من الاتحاد الأوربي ودول اسيا ودول عربية، توفرالمحطة نحو ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يعتبر المشروع احد المشروعات الكبرىومشروعات التنمية المستدامة للطاقة النظيفة.حيث حضر المحاضرة  راندا امينة المكتبة العامة هند نجاتي مديرة الموقع.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد اقرأ لطفلك بعنوان كيف تحافظ على الأرض ضمن برنامج التحسن البيئى بالفرع بخطة موقع بيت ثقافة الشيخ زايد، تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع.

في مكتبة السبع آبار الثقافية أقيم فقرة بعنوان معلومة فى موسوعة الفضاء عن (مولد الأرض) تأليف مراد إبراهيم الدسوقى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأرض تناولت الفقرة النقاط التالية الأرض التى نعيش عليها، الأرض ومراحل تكونها، الأرض كوكب غير مستقر، الكرة الأرضية أم الكرة المائية، أثر الزلازل والحركات الأرضية على تشكيل كوكب الأرض، قام بتنفيذ النشاط على السيد مصطفى أمين المكتبة العامة.

ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة مولد الأرض اليوم العالمى للأرض

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