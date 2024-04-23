الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تستعد لأعياد الربيع وشم النسيم برفع كفاءة مسطحات الميادين

الإسماعيلية تستعد
الإسماعيلية تستعد لأعياد الربيع وشم النسيم

واصل جهاز التطوير والتجميل في الإسماعيلية أعماله بالمسطحات والميادين، تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

وأوضح الجهاز أنه تمت صيانة الجزيرة الوسطى وتهذيب جميع أنواع الأشجار، وأسوار نباتات الدودنيا بشارع عرابي بالتنسيق مع حي أول؛ استعدادًا لمهرجان الربيع وأعياد شم النسيم، واستقبال الوافدين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تم قص وتهذيب ٣٠ فدانًا من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وتكثيف زراعة الورد والشتلات بمدخل مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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