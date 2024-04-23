الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي" في مؤتمر البحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

كلية العلاج الطبيعي
كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي الأول للبحوث الطلابية والإبداع بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي نحو حياة أفضل"، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل فاعليات المؤتمر

بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم عن أن مشاركة 190 طالبا وطالبة من الدفعة الأولى للكلية في مؤتمرها الأول يمثل إنجاز كبير، ويدل على مدى حرص الطلاب على المشاركة، لافتا إلى البوسترات العلمية، والابتكارات التكنولوجية المُقدمة من الطلاب تعطى انطباع إيجابي لتميز الطلاب وتبشر بمستقبل واعد.

ومن جهته، قدم الدكتور محمد سرحان الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكبير للكلية التي تخطوا عامها الأول، موضحًا أن جميع الأبحاث التي قدمها الطلاب تستهدف تحقيق بعض من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة الإنسان، كما يسعى المؤتمر إلى خلق بيئة للبحث والنشر العلمي بين الطلاب من جهة والتعاون مع أساتذتها من جهة أخرى، والعمل على إرساء مبدأ "أخلاق - علم - عمل" شعارا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس والالتزام والتعهد بتنفيذه.

محاور المؤتمر 

وعن محاور المؤتمر، أفاد الدكتور تامر شوقي أنها تتناول الطرق الجديدة والمبتكرة في تشخيص الحالات في العلاج الطبيعي وهي:

- استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تحليل بيانات المرضى.

- ⁠الأساليب العلاجية المبتكرة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

- ⁠الحفاظ على صحة الإنسان والأسرة.

وفي نهاية المؤتمر، قامت إدارة الكلية بتكريم الفائزين، ومنحهم جوائز التفوق، مع تصعيد الأوائل منهم لتمثيل الكلية على مستوى الجامعة.

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