الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تنظم تدريبات للشعب التخصصية في إدارة الطلائع بمركز شباب شهداء العبور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية الشعب التخصصية بإدارة الطلائع تواصل تدريباتها تدريب لشعبة التوجيه والتأهيل المهنى والتفصيل التابع لإدارة الطلائع بمركز شباب شهداء العبور، التابع لفرع حي ثان  لعدد 20 طليع وطليعه حيث قامت المدربة نوران أسامه بتدريب النشء علي طريقة قص ملايات السرير المطرة وعمل خداديات بقلاب وخياطة برواز الملاية على المكنة.

24 شعبة متخصصة 

جدير بالذكر أن عدد الشعب التخصصية بالإدارة 24 شعبة مجالات فنيه، ثقافيه، علميه، رياضيه، كشفية والتي تهدف إلى شغل أوقات الفراغ للنشء، وتنمية المواهب لديهم، وإكتشاف عناصر من النشء وتوجيههم للطريق الصحيح لتنمية مواهبهم وقدراتهم.

 

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أنشطة وندوات 

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله|.

 لقاء حواري بعنوان “كوكب الأرض وسبل الحفاظ عليه”

نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوار بعنوان كوكب الأرض وسبل الحفاظ عليه من أجل بيئة نظيفة بمناسبه الاحتفال باليوم العالمى للأرض أدار الحوار  عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة تحدث عن كوكب الأرض، قائلا إن هو الكوكب الوحيد المعروف بوجود حياة عليه لذا يوجد الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها وهى الحفاظ على المياه وتجنب الاستهلاك المفرط لها توفير الطاقة، زراعة شجرة واكثر، المشى واستخدام الدراجة، الحد من استخدام المواد الخطرة وتوليد النفايات الخطرة٠ كان ذلك في مكتبة على الراعى بالرياح

يوم الأرض والبيئة للتحذير من تغيرات المناخ في بيت ثقافة التل الكبير 

في بيت ثقافة التل الكبير اقيم حوار ثقافى بعنوان يوم الارض والبيئة وخطر تغير المناخ ضمن خطة التحسن البيئى بالفرع بموقع التل الكبير تحت إشراف ا. اميرة الجاويش مديرة الموقع

كما قدم نادى ادب قصر ثقافة الاسماعيلية مناقشات نقديه حول مجموعه من اعمال الشاعر احمد عليوه يتناولها ضيوف المنصه الدكتور حمدي سليمان جمال حراجي،ادارة الندوة الشاعر امام عبد العزيز بحضور لفيف من شعراء الإسماعيليه.

كما نظم مكتبة حي السلام الثقافية مجلة حائط بعنوان أهمية القراءة بمناسبة من الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.

قامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع دار المصطفى للأطفال بعمل ورشة رسم بعنوان "الأزهار"، وقام الأطفال برسم مجموعة من الأزهار، تنفيذ هند نجاتي مديرة المكتبة.

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