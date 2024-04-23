الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

ريم مصطفى: تجهيز العيادات الخارجية الجديده بحميات الإسماعيلية

الدكتورة ريم مصطفى
الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه

 

 تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية مستشفيات "حميات الإسماعيليه وحميات التل الكبير والتل المركزى" بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، لمتابعة سير العمل وتواجد الأطقم الطبيه وتقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين، وذلك استكمالا لجولاتها الميدانيه على المستشفيات والمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

 

تفاصيل جولات وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية 

إستهلت الدكتوره ريم مصطفى الجوله داخل مستشفى التل الكبير المركزى بتفقد قسم الإستقبال وإطلعت على قوائم تردد المرضى،ووجهت إدارة الجوده بإعداد نموذج تذكره موحد لقسم الإستقبال بالمستشفيات لضمان تقديم خدمات طبيه ذات كفاءه وجوده بقسمى الاستقبال والطوارئ طبقا لمعايير الجوده بالمستشفيات،واطمأنت على حالة المرضى الصحيه وانتظام سير العمل بقسم الكلى الصناعى.

وتابعت بتفقد صيدليه المستشفى والتأكد من توافر الأدويه والمستلزمات الطبيه،وأكدت على تكثيف توعية الصيادلة للمترددين بترشيد استهلاك المضادات الحيوية والاستخدام الآمن للدواء نظرًا لأنه من المحاور الأساسيه للرعايه الصحيه للمريض" patient centered health care"

 

زيارة مصابي قطاع غزة

ثم توجهت لمستشفي حميات التل الكبير، وزارت مصابي قطاع غزة  للاطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وتلبيه كافه احتياجاتهم،بعدها تفقدت سير العمل بأقسام الداخلى والعنايه المركزه ووجهت إدارة المستشفى بالتنسيق لسرعه تشغيل أجهزه الحضانات والبالغ عددهم أربعة عشر حضَّانه ؛لتفعيل الخدمه الطبيه بالقسم والبدء فى استقبال حالات الأطفال المبتسرين.

واختتمت الدكتوره ريم مصطفى وكيل وزارة الصحه جولتها بزيارة مستشفى حميات الاسماعيليه حيث تفقدت أقسام الداخلى والعنايه المركزه واثنت على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبيه،ووجهت بسرعة إنهاء وتجهيز العيادات التخصصيه وصيانة دورات المياه وإستكمال الفرش غير الطبى الذى تم توريده مؤخرا للمستشفى ؛حتى يتسنى تشغيل المستشفى بشكل كامل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تأتى الجوله فى إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيليه بالمتابعه الدوريه للمنشآت الصحيه ؛للتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمه للمواطنين.

المرافقين

رافق وكيل وزارة الصحه،الدكتوره رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى،دكتوره رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى وفريق إشراف مديرية الصحه بالإسماعيليه

 

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