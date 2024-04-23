"تعليم الرسم بالأحبار" في قصر ثقافة الإسماعيلية

شهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ورشة تعليم الرسم بالأحبار، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصورالثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

تفاصيل الورشة

بدأت أعمال الورشه بشرح مفصل للفنانة إيمان يحيي سلام موجه تربية فنية للمفهوم استخدام تقنية الرسم بالقلم الحبر وانواع اقلام الحبر، وقالت أن فن الرسم بالقلم الحبر وسيله فنيه تضيف قيمه جماليه وهي تقنيه من افضل التقنيات التي تتبع في الرسم والفنون التشكيلية استخدام القلم الحبر وسيله تساعد على تعلم الرسم بسهوله باحترافيه حيث تساعد على تسهيل تعليم اساسيات الرسم كما تساعد على منح الشخص الكثير من الخبره وتساعده على التحكم بشكل افضل عند الرسم وتساعده على التعرف على الطريقه الصحيحه التي تتبع في رسم الوجه والعين واليدين والمناظر الطبيعيه وتمنح الفنان المهاره والكفاءة في رسم الشخصيات ويمكن استخدام اقلام الحبر الملونة في تلوين كافه الاماكن الفارغه في الرسومات والعمل على رسم بعض الخطوط ذات اللون الداكن والحرص على تحديد الاوت لاين والخطوط البدائيه والنهائية التى تزيد من وضوح الرسومات مما يزيد من واقعيه الصورة.

أنشطة ثقافية منتوعة بثقافة الإسماعيلية

نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوار بعنوان كوكب الأرض وسبل الحفاظ عليه من أجل بيئة نظيفة بمناسبه الاحتفال باليوم العالمى للأرض أدار الحوار عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة تحدث عن كوكب الأرض قائلا إنه الكوكب الوحيد المعروف بوجود حياة عليه، لذا يوجد الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها وهى. الحفاظ على المياه وتجنب الاستهلاك المفرط لها توفير الطاقة ، زراعه شجرة واكثر، المشى واستخدام الدراجة، الحد من استخدام المواد الخطرة وتوليد النفايات الخطرة٠ كان ذلك في مكتبة على الراعى بالرياح

وفي بيت ثقافة التل الكبير، أقيم حوار ثقافى بعنوان يوم الأرض والبيئة وخطر تغير المناخ ضمن خطة التحسن البيئى بالفرع بموقع التل الكبير تحت إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.

وقدم نادى أدب قصر ثقافة الإسماعيلية مناقشات نقدية حول مجموعة من أعمال الشاعر أحمد عليوه يتناولها ضيوف المنصه الدكتور حمدي سليمان جمال حراجي، أدار الندوة الشاعر امام عبد العزيز بحضور لفيف من شعراء الإسماعيلية.

ونظمت مكتبة حي السلام الثقافية مجلة حائط بعنوان أهمية القراءة بمناسبة من الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.

وقامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع دار المصطفى للأطفال بتدشين ورشة رسم بعنوان (الأزهار ) ورسم الأطفال مجموعة من الأزهار، تنفيذ هند نجاتي مديرة المكتبة.