الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 33 محضرًا تموينيًّا لمخابز مخالفة بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة التموينية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية.

حيث تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك، بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، ومكتب متابعة محافظ الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٣ مخالفة منها: تحرير ٥ محاضر للبيع أزيد من السعر، محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٤ محاضر لحيازة دقيق مجهول المصدر، ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٢ محضر  لعدم حمل شهادات صحية، وجاري الرقابة والمتابعة المستمرة.

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