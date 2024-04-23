الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

جانب من حملة لإزالة
جانب من حملة لإزالة الإشغالات

قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، الثلاثاء، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، بإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رصد حالة وضع مواد بناء بجوار مستشفى البلازما خلف نادي الكهرباء، وعلى الفور تم الإزالة والتحفظ على مواد البناء وفتح الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كل القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

"تعليم الرسم بالأحبار" في قصر ثقافة الإسماعيلية 

وشهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، ورشة تعليم الرسم بالأحبار، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصورالثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله. 

تفاصيل الورشة

وبدأت أعمال الورشه بشرح مفصل للفنانة إيمان يحيي سلام موجه تربية فنية للمفهوم استخدام تقنية الرسم بالقلم الحبر وانواع اقلام الحبر، وقالت أن فن الرسم بالقلم الحبر وسيله فنيه  تضيف قيمه جماليه وهي  تقنيه من أفضل التقنيات التي تتبع في الرسم والفنون التشكيلية استخدام القلم الحبر وسيلة تساعد على تعلم الرسم بسهوله باحترافيه، حيث تساعد على تسهيل تعليم اساسيات  الرسم، كما تساعد على منح الشخص الكثير من الخبرة وتساعده على التحكم بشكل أفضل عند الرسم وتساعده على التعرف على الطريقة الصحيحة التي تتبع في رسم الوجه والعين واليدين والمناظر الطبيعية وتمنح الفنان المهارة والكفاءة في رسم الشخصيات ويمكن استخدام اقلام الحبر الملونة في تلوين الأماكن الفارغة في الرسومات والعمل على رسم بعض الخطوط ذات اللون الداكن والحرص على تحديد الأوت لاين والخطوط البدائيه والنهائية التى تزيد من وضوح الرسومات، ما يزيد من واقعية الصورة.

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