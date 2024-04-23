الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ في مدينة القصاصين بالإسماعيلية

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

تابع اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في رابع أيام المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات التي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

شهد اليوم تنفيذ 31 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

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