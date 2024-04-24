الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة قناة السويس تُشارك في ملتقى التواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال

الملتقى الافتراضي
الملتقى الافتراضي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، والذي يُمثل جزء أساسي لتحقيق أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

المشاركة في الملتقى 

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - عبر المنصة الإلكترونية - في إطلاق الملتقى الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية - UCCD Virtual Career Expo 2024.

وأردف "مندور" أن ملتقى التوظيف يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين على المسارات المهنية المختلفة، حيث يشارك به نُخبة من أصحاب الأعمال ونحو 6000 من الطلاب والخريجين من 25 جامعة مصرية.

أبرز الحضور

جاء الملتقى بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى يُعد فرصة ليتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات عبر منصة إلكترونية، تسهم في تمكين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل معًا، متيحًا الفرصة للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة؛ بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم خدمات التوجيه المهني والتدريب لمختلف الطلاب والخريجين.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد الجواد إمام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة القناة أنه يتم تنظيم هذا الملتقى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الجامعة الأمريكية للتنمية الدولية.

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