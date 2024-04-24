"زراعة القناة" تنظم مسابقة أفضل شاعر ومعرض فني ضمن مؤتمرها السنوي السابع

نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السنوي السابع للبحوث الطلابية تحت عنوان "الزراعة الذكية المستدامة تحديات وآفاق".

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد الحماحمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز وحدة الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي ومقرر المؤتمر، وقامت الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية بتنسيق المؤتمر.

المشاركون في المؤتمر

شارك بالمؤتمر 130 طالب يُمثلون 31 مجموعة بحثية و26 بحث شفوي مقسم إلى 3 جلسات، و6 ابتكار، إلى جانب تصعيد 3 أبحاث شفوية،و 3 بوستر، و5 ابتكارات لمؤتمر البحوث الطلابية بالجامعة 7 مايو القادم.

هذا ولأول مرة أقيم على هامش المؤتمر المعرض الفني بمشاركة عدد من الطلاب.

تقييم الأبحاث وتصعيد الأفضل للمؤتمر الطلابي العام

وخلال المؤتمر - تم تقييم الأبحاث المقدمه، وتصعيد الثلاث مراكز الأولي المشاركة في المؤتمر الطلابي العام.

وضمن الفاعليات - أقيمت مسابقة أحسن شاعر وتم تكريم المركز الأول والثاني بها.

وأثنى المحكمون على أداء الطلاب والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين عليهم في الأبحاث، وفوائدها للمجتمع والبيئة والنهوض بالبحث العلمي.

محاضرات تعريفية بخدمات مركز التطوير المهني

كما تضمن المؤتمر محاضرات تعريفية للطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومعهد lTl ومركز Creative.