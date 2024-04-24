الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الإثنين.. انطلاق مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية بـ"هندسة القناة"

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تنظم كلية الهندسة بجامعة قناة السويس مؤتمرها العلمي الرابع للبحوث التطبيقية بقطاع الدراسات العليا والبحوث، الإثنين المقبل، بعنوان " الواقع الهندسي بين الطموح والتطبيق".

يأتي المؤتمر العلمي الرابع للبحوث التطبيقية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية هندسة جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، وإشراف تنفيذي الدكتور أسامة عبد الحميد نصار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أهداف مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية بهندسة القناة 

وتأتي أهداف المؤتمر لتعكس إحدى استراتيجيات منظومة دعم البحث العلمي وتطويره، وهي التطور الهندسي والتكنولوجيا من أجل نقل الأفكار والأبحاث إلى مرحلة النماذج الأولية، ثم التوسع إلى مرحلة الإنتاج والتنفيذ.  

كما تدور محاور المؤتمر حول: 
1-الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs):
التركيز على البحوث والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الحلول والممارسات الهندسية المبتكرة والمستدامة.
2- الإبداع في البناء:
استكشاف النهج والمواد والتقنيات الجديدة في مجال البناء؛ لتعزيز الكفاءة والمتانة والاستدامة مع تلبية احتياجات المجتمع.
3- تطبيق البحث:
عرض التطبيقات العملية لنتائج البحث في مختلف مجالات الهندسة، مع التركيز على الأثر العملي والتطبيقي، والتوافق مع احتياجات الصناعة والمجتمع.
4 - المواكبة للتطور التكنولوجي:
مناقشة تطور منهجيات وتقنيات البحث في الهندسة، وكيفية التكيف مع ودفع التطورات التكنولوجية للتطوير المستقبلي.

يذكر أن جامعة قناة السويس تتخذ الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في كافة مؤتمراتها الطلابية غب كافة الكليات لتأهيل الطلاب وفقا لسوق العمل.

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