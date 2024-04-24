إزالة 30 حالة تعدٍّ بمساحة 4469 م بمركز ومدينة القصاصين

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 20 أبريل 2024 حتى 9 مايو 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل حملة اليوم

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 30 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، بمساحة تقدر بنحو 4469 م٢ والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن 20 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة على مساحة 3258 م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى 10 إزالات لحالات تعدٍّ بالبناء على أرضي بولاية الزراعة، على مساحة 1211 م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.