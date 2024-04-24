مراكز متقدمة لطلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية بمهرجان "سيناء.. أولا"

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لحصولهم على جوائز المهرجان الرياضي لجامعات مدن القناة تحت شعار "سيناء.. أولا"، مؤكدا أن مستوى طلاب الأهلية في الأنشطة الطلابية يتقدم عام بعد عام، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حصد مزيد من البطولات.

تعرف على ترتيبات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن فوز الطالبة منة نصر عبد الجواد بالمركز الأول في منافسات تنس الطاولة، وفريق كرة السلة بالمركز الثاني، ضمن مشاركة طلاب الأهلية في المهرجان الرياضي لجامعات مدن القناة.

أعياد تحرير سيناء

وتابع عادل حسن، أن المهرجان يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإدارة العامة للنشاط الطلابي.

مشاركة 27 طالب وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ومن جهتها، قالت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، أن المهرجان استضافته جامعة سيناء بمدينة العريش- محافظة شمال سيناء، وشارك به 27 طالبا وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أسماء الطلاب الفائزين

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الطلاب شاركوا في منافسات كرة القدم بنين، وكرة السلة بنين، وكرة طائرة بنات، وتنس الطاولة بنات، موضحًا أسماء الفريق الفائز في منافسات كرة السلة والذي يضم كل من الطالب فاروق محمد فاروق، الطالب أحمد رمضان، الطالب بيتر إيهاب، الطالب أحمد سلامه، الطالب يوسف وهب، الطالب أحمد دسوقي، والطالب عبدالرحمن سلمان.