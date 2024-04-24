الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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480 باحثًا فى مؤتمر الدراسات العليا بعلوم قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت كلية العلوم بجامعة قناة السويس، مؤتمرها السنوي للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان "البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير".

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

وقد جاءت أهداف المؤتمر حول:
• تشخيص واقع البحث العلمي في الجامعات المصرية والعربية.
• إبراز التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات المصرية والوطن العربي.
• إبراز أهم النماذج والتجارب الرائدة المصرية والعربية والدولية في مجال البحث العلمي.
• توثيق وتعزيز جسور التعاون البحثي والعلمي بين الباحثين في الجامعات المصرية والعالمية.
• تعزيز قنوات التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات، وتحويلها من مجرد جهود علمية إلى واقع وتجربة رائدة، قد تثري الاقتصاد والصناعة وتسهم في تطوير جودة الحياة.

مناقشات المؤتمر

هذا وقد ناقش المؤتمر العديد من المحاور هي: 
أهمية الشراكة البحثية مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
البحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر 2030م.
الاختراعات والتجارب العلمية في خدمة التنمية المستدامة.
دور مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة.
الدراسات المستقبلية في البحث العلمي، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي.
المنصات وقواعد البيانات الإلكترونية وتطبيقاتها في البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.
البحث العلمي في مجالات العلوم والتخصصات المختلفة، وتوجيهه في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
البحث العلمي في المجالات الهندسية والتصاميم.
البحث العلمي في المجالات الطبية والصيدلانية.

وقد حاضر في المؤتمر: الدكتورة هبة فهمي جامعة القاهرة عن الذكاء الاصطناعي، الدكتور وليد السيد قسم الفيزياء عن النانوتكنولوجي، الدكتورة أماني محمد حمد علوم القاهرة.

وشارك في المؤتمر 30 بحثا بين إلقاء شفهي وبوسترات، وقد حضر المؤتمر 480 طالبا وطالبة ممثلين لجامعات عين شمس، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، بنها، بورسعيد، العريش، بدر، المنوفية، سوهاج، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة سينا، مركز البحوث الزراعية، وهيئة المواد النووية.
ومن داخل الجامعة كليات الطب البيطري، الطب البشري، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، التربية، التجارة، الهندسة، طب الأسنان والصيدلة.

أسماء الفائزين 
وقد فاز بجوائز المؤتمر 

  1. نعمة جمال قسم الفيزياء (أورال).
  2. أسماء سعد من قسم علم الحيوان (أول بوستر).
  3. نورهان عاشور من قسم نبات (ثاني بوستر).
  4. ريم علي من قسم علم الحيوان (ثاني مكرر بوستر).
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