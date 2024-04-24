الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لتحقيق الاعتماد.. تمريض القناة تستعد لتطبيق مواصفة نظام الأيزو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة استعداد خمس كليات بالجامعة  " الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية" لتطبيق نظام الأيزو 21001:2018، والذي يمثل اعتمادا أفضل لممارسات التعليم المتبعة دوليًا، واتساقًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة في حرصها على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة، لتعزيز قدرتها التنافسية بين مثيلاتها، مضيفًا أن 5 كليات بجامعة قناة السويس تستعد لتطبيق نظام الأيزو.

تمريض جامعة قناة السويس تعقد لقاء للتعريف بمواصفات الاعتماد

عقدت كلية التمريض بجامعة قناة السويس اللقاء الأول للتعريف بالمواصفات المطلوبة للاعتماد، وتحديد الفجوة بين ما هو محقق ومايجب تحقيقه خلال الفترة القادمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري بوحدة الجودة بالكلية، بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس.

أبرز الحضور للقاء

وبحضور الدكتور حمدي كمال عطا الله مدير مركز الجودة بجامعة قناة السويس، المهندس محمد أمين استشاري بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم،وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، مدير وحدة الجودة ومساعد مدير الوحدة، أمين الكلية ورؤساء الأقسام الإدارية.

توضيح المواصفات الدولية لاستيفاء شروط الاعتماد 

هذا وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية تمريض بجامعة قناة السويس، أن اللقاء استعرض جميع نقاط المواصفات الدولية وتوضيحها، والإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة لاستيفاء كافة معايير الشهادة، وتأهيل الكلية للحصول على الاعتماد.

مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية أيزو 

وقد قام الدكتور حمدي عطا الله بتوضيح مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية  أيزو 21001/2018: تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم، مع زيادة رضا الدراسين والعملاء، عن طريق ترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية.

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