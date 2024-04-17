بالشروط والمساحات والأسعار.. طريقة الحجز بشقق مشروع داره

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية بمشروع داره الذي أطلقه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات، والذي يتميز بأسعاره المعقولة والتسهيلات المتعددة التي يقدمها في أنظمة السداد.

شروط حجز شقة في مشروع داره 2024

وفقًا للمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لا توجد قيود أو متطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع "داره"، ويمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في إحدى مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا.

مساحات شقق مشروع داره 2024

تراوح مساحات الشقق في مشروع "داره" حتى 182 مترًا مربعًا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات، وتُسلَّم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.

أسعار شقق مشروع داره 2024

أما بالنسبة لأسعار الشقق في مشروع "داره"، فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه. وتتيح أنظمة السداد دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8%.

بالنسبة لأسعار شقق مشروع داره 2024 في مدينة نصر، سجلت الشقة 4 مليون و640 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

وأسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة الخيالة يوجد شقق 78 مترًا، وهي أقل مساحة، حيث سجلت الوحدة سعر يبدأ من 760 ألف جنيه، ومقدم الحجز 15٪، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

وسجلت أسعار شقق مشروع داره 2024 في منطقة المعصرة 1.3 مليون جنيه، حيث يصل متوسط مساحة الوحدة 113 مترًا، ومقدم الحجز 15٪، وباقي ثمن الوحدة يتم السداد على أقساط حتى 5 سنوات بدون فوائد.

طريقة الحجز في مشروع داره 2024

ويمكن للمتقدمين لحجز شقة في مشروع "داره" التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444 للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها أنظمة السداد والتسهيلات، يتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.