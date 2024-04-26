أستاذ تخطيط عمراني يرصد أهم ما شهده قطاع الإسكان والتطوير العمراني بسيناء

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن هناك 3 محاور أساسية للتطوير العمراني بسيناء، وهي الخاصة بالإنشاءات والإسكان والمرافق والخدمات المتنوعة، وتناول البعد الأول معالجة المناطق المتردية التي عانت من مشكلات عمرانية مثل ضيق المساحة أو عدم توافر الخدمات والمرافق.

وأضاف "حسانين"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة استهدفت تطوير المرافق بالمناطق العشوائية التي عانت من فقر الخدمات في سيناء، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتنمية هذه المنطقة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي وصلت إلى 103 وحدة سكنية.

توفير تجمعات تناسب إسكان المواطنين المحليين

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أن الدولة اهتمت بتوفير تجمعات تناسب إسكان المواطنين المحليين بالدرجة الأولى، وكذلك السكان الذين يمكن انتقالهم لهذه الأماكن ليتم تنفيذ 4،300 منزل بدوي، بجانب تنفيذ 18 تجمعا سكنيا وفقًا لمتطلبات الإسكان لمختلف الفئات.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أن هناك 3 محافظات مجاورة لقناة السويس بشكل كبير، والتجمعات المرافقة لقناة السويس تحيط بها وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وهناك تجمعات جديدة أنشئت في كافة هذه المناطق، وتجمعات أصغر لتتوافق مع جميع الشرائح المجتمعية.