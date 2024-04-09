أستاذ تخطيط عمراني: بناء 30 مدينة مليونية علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن بناء 30 مدينة مليونية عملاقة، تعتبر علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة التي بدأت منذ سنوات.

وأشار "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن جهود الدولة في مشروعات الإسكان تعتبر طفرة كبيرة، واستكمال بناء مدن الجيل الرابع في الجمهورية الجديدة.

ونوه، أن بناء المدن الجديدة سيمنع فكرة التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توسيع الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، وهذا يعد تطور كبير للدولة.

وتابع أن بناء المدن الجديدة، يساهم في تخفيف الضغط على المدن الكبيرة، وبالتالي، يساهم هذا في توزيع عادل للسكان في الدولة، وهذا يعود بالنفع على المواطن المصري.