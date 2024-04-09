الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"باب رزق".. حكايات نجوم الليلة الكبيرة من كواليس مسرح مصر للعرائس

باب رزق
باب رزق

سلط برنامج "باب رزق"، الضوء في حلقة اليوم، مسرح العرائس، حيث أكد الإعلامي يسرى الفخرانى، إن المسرح عمره 65 سنة، وهذه العرائس أصلية لمسرحية الليلة الكبيرة، والتى كانت مشاركة فى أول عرض لـ"الليلة الكبيرة" عام 1961.

أجرى الإعلامي يسري الفخراني، حوار مع الدكتور أسامة محمد مدير مسرح مصر القاهرة للعرائس، والذي قال أنه يطلق عليه "بيت العرائس المصرية"، مشيرًا أنه بمثابة أكاديمية تساهم في إخراج شباب الفنانين المهتمين بمجال تصنيع وتحريك العرائس.

ونوه، أن مسرح العرائس يتوافد عليه الكثير من الكليات الفنية من أجل التعاون وتعلم فن تحريك العرائس، من خلال إقامة الورش الفنية وزيادة الأماكن الخاصة بتصنيع العرائس التابعة للمسرح.

وشرح مدير مسرح مصر القاهرة للعرائس، كواليس كل العرائس الذي شاركت في "الليلة الكبيرة"، حيث أكد أن العرائس هي الوسيط السحري الذي يخترق العقل سواء صغير أو كبير.

وتابع، أن عرائس الليلة الكبيرة، صممها الفنان ناجي شاكر، مؤكدًا أن العرض الواحد يضم أكثر من 12 عارض، مضيفًا أن الراحل صلاح السقا هو "الأب الروحي" لفن تحريك العرائس في مصر.

وأكد أحد العارضين بمسرح مصر للعرائس، أن أوبريت "الليلة الكبيرة" جال أكثر من 25 دولة حول العالم وأنتهت بألمانيا، مشيرًا إلى أن الألمان حفظوا اللحن من شدة الحب للعرض.

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