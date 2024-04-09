الثلاثاء 09 أبريل 2024
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خبير: مصر الدولة الوحيدة التي تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في عقر دار الإسرائيليين

مداخلة الدكتور رامي
مداخلة الدكتور رامي عاشور عبر قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر لم تدخر أي جهد من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر الدولة الوحيدة التي تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني، في عقر دار الإسرائيليين من خلال الرئيس أنور السادات.

ونوه، أن إسرائيل استغلت ما حدث في السابع من أكتوبر، من أجل تبرير ما حدث بعد ذلك من جرائم حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن مصر قبل أحداث السابع من أكتوبر دعت الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف، مؤكدًا أن جهود مصر تشكل ضغطا غير مباشر على إسرائيل من خلال التحركات السياسية الخارجية مع دول العالم.

خبير علاقات دولية الاسرائيلين مصر اكسترا نيوز الشعب الفلسطيني

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