الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

يجري طلاب شهادة الصف السادس الابتدائي امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الأسبوع الجاري على أن تنتهي مع نهاية الأسبوع وتبدأ بعدها عمليات التصحيح والتدقيق استعدادًا لإعلان النتيجة. 

شهادة الصف السادس الابتدائي 2023

وتعد شهادة الصف السادس الابتدائي الأزهرية هى الشهادة الوحيدة بعد أن ألغت وزارة التربية والتعليم شهادة الصف السادس الابتدائي واعتبرتها سنة نقل عادية، وتعرض الدستور لطلاب الأزهر شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023 .

نتيجة 6 ابتدائي أزهر بالاسم ورقم الجلوس

تعلن الأزهر الشريف نتيجة 6 ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس بعد أن تنتهي الامتحانات حيث يجري طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان الأخير يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع، وأجروا اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مايو فى مادة الرياضيات ومادة التربية الفنية.

وللحصول على نتيجة 6 ابتدائي عقب تصحيحها اتبع الخطوات التالية: 

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس

أولا : ادخل على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، اختار أيقونة خدمات الأزهر الشريف، الضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، كتابة رقم الجلوس والضغط على استعلام، وستظهر بعد إعلانها .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الجيزة 

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الجيزة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على درجات المواد بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

على أن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29/5/2023 ، ويوم السبت الموافق 27/5/2023: نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، ويوم الأحد الموافق 28/5/2023: نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

ويوم السبت الموافق 27/5/2023: نتيجة الصف الأول الإعدادي، ويوم الأحد الموافق 28/5/2023: نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

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بوابة الأزهر للنتائج|نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2023

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