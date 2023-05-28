رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي

بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادى لهذا العام من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها خلال اليومين السابقين عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادى وعدد من نتائج صفوف النقل عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الرقم القومي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال استخدام الرقم القومى للتلميذ المدون على شهادة الميلاد الخاصة به:

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم القومي

- الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب الذي يريد الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 والمدون على شهادة ميلاده .

- اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام والفصل الدراسي.

- القيام بالضغط على الزر الخاص بـ"عرض النتيجة"

- فى نهاية الخطوات السابقة تظهر النتيجة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

أتاحت محافظة القاهرة عدة أرقام (ارضى –محمول) لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادى 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس وهما :

التليفون الأرضى :

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة من خلال الاتصال بالتليفون الأرضي 09000100

التليفون المحمول :

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة من خلال الاتصال بالتليفون المحمول 5757.

من خلال المدرسة :

عبر الذهاب مباشرة إلى المدرسة التابع لها الطالب، صول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.