الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك قبل اعتماد النتيجة واعتمادها بشكل رسمي حيث انهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 26 مايو الجاري وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم خلال الأيام المقبلة في كافة المحافظات.

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني


يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان نتائج الامتحانات النهائية للعام في محافظة أسوان حيث يتم اعتمادها رسميا وإعلانها بشكل فوري عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بأسوان من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف والفصل الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته في الامتحانات.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات النهائية.
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رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات

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من هنا.. بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي

 تنسيق الصف الأول الثانوي 2023

عقب إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية يتم إعلان التنسيق الداخلي للتقديم في الصف الأول الثانوي بجميع أنواعها ( الثانوي العام، الصناعي، التجاري، مدارس ما بعد الإعدادية،..) والتي تعتمد اعتماد كلي على نسب النجاح في الشهادى الإعدادية وعدد المدارس في كل مرحلة بالمحافظة.

ويتم التقديم وفقا للمجموع المعلن عنه لكل نوع من أنواع التعليم الثانوي كان تنسيق العام الماضي في أسوان للثانوية العامة 245 درجة وللثانوي التجاري 200 درجة والثانوي الصناعي 210 درجة والثانوي الزراعي 195 درجة حيث يتم التقديم خلال شهر أغسطس المقبل ويتم عقد اختبار قبول للطلاب قبل الموافقة النهائية على إلحاقة بالمدرسة المتقدم إليها.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023

يتم تفعيل رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمعرفة درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية حيث يمكن التقديم في الصف الأول الثانوي بالأوراق التالية:-

  • طباعة الاستمارة الثانوية.
  • بيان النحاج في الشهادة الإعدادية.
  • عدد 8 صور شخصية.
  • شهادة الميلاد و 4 نسخ منها.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • إيصال دفع المصروفات الدراسية.

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تنسيق الثانوية العامة 2023

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