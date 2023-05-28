رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بكليات العلوم والحاسبات والتجارة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 بكليات العلوم، الحاسبات والمعلومات، التجارة، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله بكلية العلوم دكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، دكتور أحمد المحمود، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، واستقبله بكلية الحاسبات دكتور مجدي زكريا، عميد الكلية، دكتور شريف بركات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما استقبله بكلية التجارة، دكتور طارق غلوش عميد الكلية، دكتور منى سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور شريف خاطر، خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

واستطلع خاطر، خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

جانب من التفقد

جانب من التفقد

جانب من التفقد