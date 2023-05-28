رئيس جامعة بنها يوضح إجراءات منع الغش والاستعدادات قبل بدء الامتحانات

كشف الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تفاصيل إجراءات منع الغش، والاستعدادات قبل بدء امتحانات الترم الثاني، وأوضح أن جامعة بنها في هذا الوقت من كل عام ة تستعد للامتحانات منذ ما يقرب من شهر، مثل باقي الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة بنها، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك معايير لوضع الأسئلة منها أن تكون شاملة المنهج، وأن تركز على معايير الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة في 16 كلية ومعهدًا للامتحانات، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة، وتذليل كل العقبات التي تواجه الطلبة.

- منع دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف والساعات الذكية والسماعات

وأوضح "سوسة"، أن وسائل التهوية في ظل الأجواء الحارة متوفرة، ووجود وسائل الدفاع المدني والحريق في مقرات الجامعة، مؤكداً أن الجامعات المصرية بأكملها توفر كل سبل الراحة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه الطلاب، لأنهم أبناءنا في المقام الأول.

وذكر أن الجامعة تمنع دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف والساعات الذكية والسماعات، مضيفًا لا خروج للطالب إلا بعد مرور نصف الوقت، والطلاب ملمون بالعقوبات الخاصة بأعمال الشغب والغش".