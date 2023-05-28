الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات

تفقد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات "التربية للطفولة المبكرة، الآثار واللغات، التربية النوعية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، يرافقه الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من  عمداء الكليات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة.

وأشاد رئيس جامعة مطروح، بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كافة التدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مثنيًا على حرص أساتذة المواد الدراسية المختصين على التواجد داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم خلال الامتحانات.

واستطلع الدكتور مصطفى النجار، رأي الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى كفاية الوقت المخصص للإجابة، مشيدًا بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، متمنيًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان الامتحانات
امتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني

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