تعلن محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لجميع المواد التي أمتحنها الطلاب خلال الفترة من 20 مايو الجاري إلى 25 مايو .

وحددت محافظة الجيزة جدول ظهور نتيجة سنوات النقل في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية ، على أن تحدد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

تجري حاليًا تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة في جميع كنترولات الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة على أن يتم إعلانها فور الانتهاء منها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

ولا توفر محافظة الجيزة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو عبر صفحتها الرسمية على منصة الفيس بوك، بينما يتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة في جميع المدارس التابعة للمحافظة ومجانًا لجميع الطلاب.

موقع مركز المعلومات نتيجة 3 إعدادي الجيزة

توفر وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع المحافظات عبر موقع مركز المعلومات ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة 3 إعدادي الجيزة بالضغط على الرابط التالي : https://emis.gov.eg/

ثم الضغط على أيقونة منصة نتائج الإعدادية ، واختر المحافظة التي تريد الاستعلام عنها وهنا اكتب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة ، ورقم جلوس الطالب، ثم اضغط على عرض النتيجة ، فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي عقب انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها من محافظ الجيزة .

وتجري محافظة الجيزة الآن عمليات تصحيح الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب بعد أن تم تسريب الامتحانات في أكثر من محافظة خلال العام الجاري .