الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

حددت مديرية التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بعد أن أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام السبت قبل الماضي بعد أن بدأت في 14 مايو الجاري.

وتوفر بوابة مركز المعلومات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط النتيجة. 

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيرة 2023

حددت مديرية التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره بعد انتهاء عمليات التصحيح الجارية الآن ، حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة يوسف الديب إن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات تسير بشكل جيد، داخل كنترول الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من التصحيح واعتماد النتيجة من المحافظة سيتم توفير نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيرة في جميع المدارس بالمجان للطلاب ، كما سيتم توفيرها عبر بوابة مركز المعلومات. 

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وكان ١٢١ ألفا و٤٨٧ طالبا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة فى ١٨ إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية "حوالى ١٦٣٠ "طالب وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالب وطالبة من التربية  الخاصة "صم وضعاف السمع - و١٥ طالب وطالبة من المكفوفين " داخل ٥ لجان طلاب البحيرة، ٣٩صم وضعاف سمع داخل أربع لجان و١٥طلاب مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور "

وأنهى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس البحيرة امتحانات نهاية العام الدراسى  ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والتى كانت قد بدأت يوم السبت ١٤ / ٥  واستمرت حتى يوم السبت قبل الماضى .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني 2023

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدخول على بوابة مركز المعلومات واتباع الخطوات التالية : 

أولًا الضغط  على الرابط التالي https://emis.gov.eg/

ثانيًا الضغط على أيقونة منصة نتائج الاعدادية 

ثالثًا قم باختيار المحافظة واكتب بها نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، واكتب رقم الجلوس ، ثم اضغط على زر البحث ، لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة  فور اعتمادها وإعلانها من المحافظ .

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