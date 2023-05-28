نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

تعلن مديرية التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023 بعد انتهاء أعمال تصحيح جميع المواد ومراجعتها والتي بدأت مع نهاية الامتحانات في 18 مايو الجاري واستمرت 5 أيام متواصلة في كافة إدارات التعليم التابعة للمحافظة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023، وموعد ظهورها وتوزيع درجات كافة المواد في الفصل الدراسي الثاني 2023 .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023

تعلن محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من محافظ الدقهلية، وشدد مدير التربية والتعليم بالمحافظة ناصر شعبان شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الدقهلية

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي معرفة نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الدقهلية من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية على الانترنت، أو يمكنك الضغط على الرابط التالي:

http://edudk.net/ وستظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023 بعد وانتهاء عمليات التصحيح والتدقيق والتي تجري حاليًا في كنترولات تصحيح أوراق الامتحانات المنتشرة في إدارات التربية والتعليم الموجودة في جميع أنحاء المحافظة ، ثم اعتمادها من محافظ الدقهلية.

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لجميع المواد كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

مادة اللغة العربية : 40 درجة للترم الثاني والمجموع الكلي 80 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية : 30 درجة للترم الثاني والمجموع الكلي 60 درجة .

مادة الدراسات الاجتماعية : 20 درجة للترم الثاني والمجموع الكلي 40 درجة.

مادة الرياضيات : 30درجة للترم الثاني والمجموع الكلي 60 درجة.

مادة العلوم : 20 درجة للترم الثاني والمجموع الكلي 40 درجة .

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