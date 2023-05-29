عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس تصدر قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية خلال الساعات الماضية، بعد اعتماد النتيجة في عدة محافظات البحيرة وأسوان والبحر الأحمر، بنسب نجاح متفاوتة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني للعام الدراسى 2022-2023، من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بنسبة نجاح 84 ٪.

وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 76.44 ٪، ونسبة نجاح المكفوفين 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحر الأحمر

كما اعتمد الدكتور هشام منير، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 80%، ونسبة نجاح لطلاب للصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100% ، فيما بلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح 75.83 %.

وبلغت نسبة نجاح الصم والبكم وضعاف السمع 72.2%، و 100 % للمكفوفين ، و61 % للإعدادية المهنية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

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