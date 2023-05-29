الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس تصدر قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية خلال الساعات الماضية، بعد اعتماد النتيجة في عدة محافظات البحيرة وأسوان والبحر الأحمر، بنسب نجاح متفاوتة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحيرة 

أعلنت محافظة البحيرة، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني للعام الدراسى 2022-2023، من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بنسبة نجاح 84 ٪.

وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 76.44 ٪، ونسبة نجاح المكفوفين 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 البحر الأحمر 

كما اعتمد الدكتور هشام منير، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 80%، ونسبة نجاح لطلاب للصم والبكم 100%،  والمكفوفين بنسبة  100% ، فيما بلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحر الأحمر 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسوان 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي أسوان 2023 الترم الثاني بنسبة نجاح 75.83  %.

وبلغت نسبة نجاح الصم والبكم وضعاف السمع 72.2%، و  100 % للمكفوفين ، و61 % للإعدادية المهنية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي  الترم الثاني محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية 2023 الترم الثاني اضغط هنا
  • رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2023 الترم الثاني اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2023 اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الثاني  اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الثاني اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة شمال سيناء  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة قنا اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية  اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا.

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