روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من المحافظين

تستعد عدد من مديريات التربية والتعليم، لاعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نهاية العام الدارسي الحالي 2022/2023، لطلاب الشهادة الاعدادية، بعد اعتمادها من المحافظين.

وبدأ القلق والتوتر يسيطر على الطلبة وأولياء أمورهم، لاقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني، بعد اعتمادها من المحافظين.

وننشر فى التقرير التالي روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 فى عدد من المحافظات، تسهيلا على أولياء الأمور، للحصول على نتيجة ابناءهم فور اعتمادها من المحافظين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

https://eduserv.cairo.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

http://giza.gov.eg/Default.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

https://natiga.qalubiaedu.org

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

https://alex-edu.com/

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

http://www.sharkia.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

http://www.benisuef.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط

https://assiutt.wixsite.com

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج

http://www.sohag.gov.eg

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

http://www.portsaid.gov.eg

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة

من جانبها، تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لاعتماد نتيجة نهاية العام الدارسي الحالي 2022-2023، لطلاب الشهادة الإعدادية، من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية القاهرة لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، بامتحانات الشهادة الاعدادية، وفى انتظار اعتمادها من المحافظ، لإعلانها للطلاب.

وشدد المصدر على أنه فور اعتماد النتيجة من المحافظ، وإعلان أسماء الأوائل على مستوى المحافظة، سيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، حيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة برقم الجلوس.