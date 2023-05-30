الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

مختار
مختار

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية  وحصلت "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.
ومن جهته، أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح مازالت مستمره داخل مدرسة ابن لقمان و من المقرر الانتهاء منها خلال يومين على الاكثر و يتم بعد ذلك اعتمادها من قبل الدكتور ليمن مختار محافظ الدقهلية.

كانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت 2300 معلمًا بأعمال التصحيح، أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثانى مشددا على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا وكان ١٢٥ألفًا و٢٤٧ طالبًا وطالبة في ٥٩٥ لجنة امتحانية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية

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