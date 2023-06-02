كل ما تريد معرفته عن تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يحرص العديد من أولياء الأمور في جميع محافظات مصر على المعلومات الخاصة بتقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عقب فتح باب التقديم الالكتروني للالتحاق طلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.

تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التقديم اعتبارًا من أمس الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وحتى نهاية الشهر الجاري عبر موقعها الإلكتروني، لكلًا من المدارس الحكومية والتجريبية والتجريبية المتميزة.

وأتاحت الوزارة، لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم التقديم في 3 مدارس للطالب، على أن يقوم المسئولين بالمدارس من 1 يوليو إلى 30 يوليو 2023، بطباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها.

ومن ثم تقوم المدرسة بتسجيل موقف القبول أو عدم القبول المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها إلكترونيًا، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم أو عدم تسليم ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا.

خطوات تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024:

الدخول على موقع التقديم للالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي (من هنا). اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة. تسجيل البيانات المطلوبة. تسجيل الدخول. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار نوعية المدرسة للتسجيل "رسمية أو رسمية لغات". الضغط على بدء التسجيل. تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل. تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن. حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024:

يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات. لا يقل عن أربع سنوات، في حالة التقدم لمرحلة رياض الأطفال. وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، يتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وذلك طبقا للكثافة بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024:

شهادة ميلاد حديثة، وعدد 2 نسخة منها.

عدد 1 صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

في حال وفاة الأب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

عدد 8 صور للطالب مقاس 4*6.

وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

تقديم البطاقة الصحية للطالب، وإرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.