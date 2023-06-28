موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع تلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 لجميع الصفوف الدراسية

الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ٢٠٢٣-٢٠٢٤:

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سنويا ما يسمى ب الخريطة الزمنية والتى من خلالها يتم تحديد موعد بدء العام الدراسى لجميع الصفوف الدراسية وموعد الانتهاء منها، وكذلك موعد أداء الامتحانات سواء الشهرية أو امتحانات نصف العام وآخره وكذلك تحديد موعد أداء امتحانات الشهادة الإبتدائية فى جميع محافظات مصر وموعد أداء امتحانات الثانوية العامة.

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى اللحظة عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٢ -٢٠١٣ ومن المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة التالية لعيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣.

وتشير التنبؤات إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الدراسة في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023، وخلال أيام قليلة قادمة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد البدء رسميًا في الأيام لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

موعد بدء العام الدراسي 2023-2024

ويتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة عن موعد بدء العام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٣ فى النصف الثاني من يوليو حيث تنتهى امتحانات الصف الثالث الثانوي لجميع الشعب .

ومن خلال الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٣ سوف يتم الإعلان عن موعد بدء الدراسة فى الفصلين الدراسيين والإجازات الرسمية وموعدها وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة كما هو متبع كل عام من قبل الوزارة.

موعد انتهاء الفصل الدراسى الأول

حسب المعلومات الأولية المتداولة عن الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم المتوقعة لهذا العام فإنه من المحتمل أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 2023 – 2024 فى يناير 2024، وهو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، ويحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي من نهاية يناير 2024 حتى الأسبوع الثاني من فبراير 2024، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024.

موعد انتهاء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بوزارة التربية والتعليم:

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت على موقعها الإلكتروني استمرار استقبال التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2023-2024 في جميع المدارس التابعة لها حتى نهاية يونيو الحالي 2023 من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، مشددة على عدم قبول الطلبات بعد الموعد المحدد.وهاقد انتهى يونيو وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور تخبرهم بنتيجة التقديم .