الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توجيهات وتشديدات.. استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2024

طلاب
طلاب

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كافة الاستعدادات الخاصة بها للعام الدراسي الجديد والذي سينطلق في 30 سبتمبر الجاري وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن كافة الاستعدادات الخاصة بها والتى ترصدها الدستور خلال السطور المقبلة. 

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التعليم تشدد على ضرورة إنهاء كل إجراءات تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

استعداد بداية العام الدراسي 2024

_ وجه الوزير بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 .

_ وجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بالانتهاء من جميع أنواع الصيانة.

_ شدد على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التي يوجد بها أى خلل. 

_  يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلًا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

_ تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

_ التواصل مع الأحياء فى المناطق والإدارات التعليمية للعمل على عدم تواجد أى باعة جائلين حول المدارس 

_ التشديد على نظافة الحمامات والفصول وصيانة جميع الديسكات 

_ التشديد على الاحتفال بالطلاب أول يوم دراسة.

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موعد دخول المدارس 2024

_موعد دخول المدارس 2024 فى مدارس الجيزة يكون  يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

_ أما يوم الاثنين 2/10، موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي.

_ أما يوم الثلاثاء 3/10 موعد دخول المدارس 2024 الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

_ أما يوم الأربعاء 4 /10 موعد دخول المدارس 2024 الصف الرابع الابتدائى.

_ أما يوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي .

_ شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.

_ تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها أكثر من فترة دراسية.

إجازة منتصف العام الدراسي إجازة نصف العام الدراسي 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي استعداد بداية العام الدراسي 2024 موعد دخول المدارس 2024

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