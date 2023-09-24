الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم تشدد على ضرورة إنهاء كل إجراءات تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم التشديد على كافة مديريات التربية والتعليم بضرورة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب في العام الجديد.

كما أكدت المصادر أن هناك عددًا كبيرًا من المدارس الدولية تم السماح لها ببدء العام الدراسي هذا الأسبوع بعد تقديم طلبات للوزارة لتقديم موعد الدخول.

استعدادات أمنية بمحيط المدارس والجامعات قبل العام الدراسى الجديد

 

الخريطة الزمنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

 

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تطوير الفصول ودورات المياه.. تعرف على استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧-بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

المدارس الدولية استعدادا للعام الدراسى الجديد تصليح مراوح الحائط مديريات التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ الفصل الدراسي الأول صفوف النقل

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