الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نصوص لائحة الانضباط المدرسي 2023.. أول أيام العام الدراسي الجديد

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن لائحة الانضباط المدرسي 2023، وذلك عقب إصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بقواعد ضبط العام الدراسي يتم تطبيقها منذ أول أيام انتظام الدراسة بالمدارس الحكومية والتجريبية.

لائحة الانضباط المدرسي 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لائحة الانضباط المدرسي 2023 وفقا للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 والتي تخص درجات حضور الطلاب حيث أوضح أن نسبة المواظبة على الحضور اليومي في المدارس وفقا للقواعد التالية:- 

  • من 95 - 100 % يمنح الطالب 3 درجات.
  • من 95 - 90% يمنح الطالب درجتين.
  • من 90 - 85% يمح الطالب درجة الواحدة فقط.

وأكد القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 على وجود درجتان للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أى مخالفات من المستوى الأول والثاني والثالث، وذلك يتم إثارة الطلاب بالمواظبة على الحضور وانضباط السلوك بواقع 5 درجات يضاف إلى مجموع الطالب خلال سنوات النقل فقط.

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موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات

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أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة (عربي ولغات) لكافة المراحل التعليمية في جميع المحافظات يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي تم اعتماده وإعلانه بشكل رسمي.

تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2024 يوم 27 يناير 2024 عقب انتهاء امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية حيث يستمر العام الدراسي كاملا نحو 35 أسبوع تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 4 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 25 يناير 2024.

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حسب الخريطة الزمنية للوزارة.. موعد بدء الدراسة 2023/2024

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محافظ الغربية يتابع مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب

مصروفات الدراسة 2023-2024

  • قيمة المصروفات الدراسية لطلاب رياض الأطفال 205 جنيه.
  • قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الابتدائي 205 جنيه.
  • قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيه.
  • قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي 250 جنيه.
  • قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي خدمات 1142.92 جنيه.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

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